Адвокат заявила, что таможня Франции строго следит за вывозом люксовых товаров в Россию

Речь идет о продукции стоимостью свыше €300, ее изымают и часто назначают крупные штрафы, сообщила Ирина Сидорова

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Французские таможенники строго следят за соблюдением европейского запрета на вывоз из республики в Россию товаров стоимостью выше €300, их изымают и часто назначают нарушителям крупные штрафы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила парижский адвокат Ирина Сидорова.

"Сейчас запрещено вывозить в Россию люксовые товары, и во Франции за этим очень строго следят. Понятно, что пассажиры летают в РФ с пересадкой и все чемоданы таможня не откроет. Граждане главным образом попадают в поле зрения таможенных органов при оформлении возврата налога на добавленную стоимость [НДС] при выезде", - отметила она.

По словам Сидоровой, успешный возврат НДС за люксовый товар в таможенном пункте во французском аэропорту не означает, что для пассажира не будет никаких последствий. "Если вы получили вычет 20% НДС, то это не говорит о том, что все прошло успешно. За вами могут проследить, посмотреть, куда вы идете, и остановить уже при посадке в самолет", - подчеркнула Сидорова, добавив, что если выяснится, что пассажир летит в РФ, то товар конфискуют.

Она отметила, что, помимо изъятия товара, может быть назначен штраф в размере двойной стоимости покупки.

Адвокат рекомендовала гражданам России, направляющимся в города РФ, воздержаться от вывоза предметов роскоши из Франции, если они не могут предоставить доказательство, "что постоянно проживают в стране, где делают пересадку, например в Турции, показав вид на жительство".

Евросоюз ввел запрет на поставки и вывоз в Россию предметов роскоши, премиальных духов, алкоголя, бытовой техники и одежды (стоимостью более €300 за единицу) в рамках четвертого пакета антироссийских санкций, который был принят в марте 2022 года.