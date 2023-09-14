В Саратовской области расторгают контракт с подрядчиком реконструкции оперного театра

Глава региона Роман Бусаргин отметил, что объект является сложным с точки зрения строительства, поскольку в проектную документацию постоянно вносятся изменения

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области направили документы на расторжение контракта с генеральным подрядчиком реконструкции театра оперы и балета в центре Саратова из-за ненадлежащего исполнения обязанностей с его стороны. В ближайшее время будут объявлены аукционы на поиск новых подрядчиков, сообщил губернатор Роман Бусаргин во время прямого эфира.

"Генерального подрядчика лишили лицензии на реконструкцию объектов культурного наследия, и сейчас направлены документы на расторжение контракта, а также документы в суд на взыскание пенни и неустойки, которые были в рамках ненадлежащего исполнения. Задача на сегодняшний момент - найти новых подрядчиков. В ближайшее время управлением капитального строительства будут объявлены аукционы", - сказал Бусаргин.

Глава региона отметил, что объект является сложным с точки зрения строительства, поскольку в проектную документацию постоянно вносятся изменения. "Объект никто не бросил, ведем его в индивидуальном порядке", - отметил он.

Здание театра было возведено в 1803 году в центре Саратова, затем оно несколько раз перестраивалось и достраивалось. Реконструкция здания театра, являющегося объектом культурного наследия, началась в 2020 году, ей занялась компания "Адепт строй". Работы оценивались в более 1,5 млрд рублей. Изначально реконструкцию планировали завершить в конце 2022 года, позже сроки перенесли на 2023 год.

Саратовский академический театр оперы и балета - один из старейших в Поволжье и в России в целом. Театр успешно реализует несколько фестивальных проектов различной концептуальной и жанровой направленности. Сейчас театр временно продолжает функционировать на площадке дома культуры "Тантал".