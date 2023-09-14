Fitch повысило прогноз мировой цены на коксующийся уголь и золото

По прогнозу Fitch, энергетический переход не окажет существенного влияния на спрос на коксующийся уголь в течение следующего десятилетия

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на металлургический (коксующийся) уголь из-за мирового роста потребления стали, а также повысило прогноз цены на золото на фоне роста цен металла за 2023 год и устойчивости котировок из-за волатильности инвестиционных рынков, следует из отчета агентства.

В частности, в 2023 году цена на коксующийся уголь прогнозируется на уровне $250 за тонну (ранее - $220 за тонну), в 2024 году - $190 за тонну (ранее - $150 за тонну), 2025 году - $180 за тонну (ранее - $150 за тонну), в 2026 году - $170 за тонну (ранее - $140 за тонну). При этом повышение прогноза на 2024-2026 годы отражает рост ожидаемых производственных затрат и "довольно устойчивый рост мирового потребления стали, который компенсирует спад в Китае". По прогнозу Fitch, энергетический переход не окажет существенного влияния на спрос на коксующийся уголь в течение следующего десятилетия.

Fitch также повысило прогноз по ценам на золото на 2023-2024 годы, но сохранило его на 2025-2026 годы. В 2023 году цена прогнозируется на уровне $1,9 тыс. за тройскую унцию против прогноза $1,8 тыс. за тройскую унцию ранее, в 2024 году - $1,8 тыс. (ранее - $1,6 тыс.). В 2025 году агентство ожидает цену в $1,6 тыс. за тройскую унцию, в 2026 году - $1,5 тыс. Прогноз повышен из-за более высоких цен с начала года и устойчивости металла на фоне волатильности на инвестиционных рынках и повышения процентных ставок. Изменения прогноза также отражают рост закупок золота со стороны центральных банков.

Кроме того, Fitch пересмотрело прогноз по цене алюминия в сторону снижения. Цена алюминия, по прогнозам агентства, снизится до $2,25 тыс. за тонну в 2023 году (ранее - $2,4 тыс. за тонну), в 2024 году - до $2,35 тыс. за тонну (ранее - $2,5 тыс.). Агентство также понизило прогноз на 2025-2026 годы до уровня $2,4 тыс. и $2,2 тыс. соответственно. Слабый спрос на металл и высокий курс доллара послужили причинами для пересмотра агентством прогноза.

Fitch сохранило прогноз цен на никель - $22 тыс. за тонну в 2023 году, $29 тыс. за тонну в 2024 году, $17 тыс. в 2025 году, $15 тыс. - в 2026 году. Баланс рынка никеля, как ожидает Fitch, останется в профиците в долгосрочной перспективе, при этом развитие мощностей из Индонезии компенсирует быстрый рост спроса на аккумуляторы и приведет к продолжающемуся снижению цен.

Кроме того, Fitch сохранило прогноз цен на медь на Лондонской бирже металлов (LME). В 2023 году они прогнозируются на уровне $8,6 тыс. за тонну, в 2024 году - $8 тыс., а на 2025-2026 годы агентство сохранило прогноз стоимости металла на уровне $8 тыс. и $7,5 тыс. за тонну соответственно.