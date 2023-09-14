Суд в Красноярске отказал в переносе рассмотрения иска об акциях "Сибэко" в Новосибирск

Кроме того, в рамках судебного рассмотрения были отклонены ходатайства привлечь в процесс мэрию Новосибирска, и пять компаний с Кипра, некогда продавших акции

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Красноярска отказал в ходатайствах о переносе рассмотрения иска Генеральной прокуратуры о взыскании акций компании "Сибэко" с компании "Кузбассэнерго", подконтрольной бизнесмену Андрею Мельниченко, в Кемерово и Новосибирск. Об этом сообщила в ходе судебного заседания судья Анна Куликова.

"В удовлетворении ходатайства представителя третьего лица ОАО "Сибэко" о передаче Арбитражному суд Новосибирского области дела по данному иску отказать", - сообщила она. Также судья отказала в ходатайстве "Кузбассэнерго" о переносе рассмотрения данного иска в Центральном районном суде Кемерова и в Арбитражном суде Кемеровской области. Представитель "Сибэко" заявил, что требование об акциях касаются юридического лица и должны рассматриваться в арбитражных судах. Также представители "Кузбассэнерго" отметили, что компания-собственник акций зарегистрирована в Кемеровской области, а сама компания "Сибэко" ведет свои действия в Новосибирской области.

Кроме того, в рамках судебного рассмотрения были отклонены ходатайства привлечь в процесс мэрию Новосибирска, и пять компаний с Кипра, некогда продавших акции. Также было отказано в ходатайстве о приостановке рассмотрения иска до завершения рассмотрения уголовного дела бизнесмена Михаила Абызова, являющегося фигурантом нескольких дел. Судебное заседание по делу было назначено на 17 октября.

Ранее сообщалось, что иск Генеральной прокуратуры был подан 17 августа. По данным РБК, структуры Мельниченко купили "Сибэко" в 2018 году у предприятий бизнесмена Михаила Абызова, а Генпрокуратура считает сделку коррупционной. Истцом заявлен заместитель генерального прокурора, ответчиками - Мельниченко, а также Хакасская сервисно-ремонтная компания и "Кузбассэнерго".

Позиция СГК

Акции "Сибэко" принадлежат компании "Кузбассэнерго", входящей в состав Сибирской генерирующей компании (СГК), в свою очередь являющейся активом владельца СУЭК Андрея Мельниченко. В структуру "Сибэко" входят пять ТЭЦ в Новосибирской области.

"СГК продолжает выполнять все обязательства по надежному тепло- и энергоснабжению Новосибирска и реализации запланированных инвестиционных программ. Компания уверена в том, что при покупке акций АО "СИБЭКО" требования законодательства с ее стороны были полностью соблюдены и намерена отстаивать эту позицию в дальнейшем в ходе судебных слушаний", - сообщили ТАСС в СГК.