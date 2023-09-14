В ДНР сообщили о ремонте более 100 км дорог на шести участках

В том числе отремонтировали дороги на въезде в Мариуполь со стороны Донецка, заявил врио главы региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы ДНР отчитались о завершении работ на шести участках дорог общей протяженностью 100 км в республике, в том числе дороги на въезде в Мариуполь со стороны Донецка. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Строительство новых дорог и ремонт старых продолжается высокими темпами. Совсем недавно было открыто движение на участке трассы регионального значения Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь. Сегодня дорожники отчитались о проделанной работе на еще шести участках. В общей сложности сделано более 100 км дорог, в том числе въезд в город Мариуполь со стороны Донецка, автомобильная дорога Новоивановка - Ульяновское, участки между Мариуполем и Урзуфом, Новоазовском и Седово, Розовкой и Богдановкой", - написал Пушилин.

Он добавил, что также завершены работы на четырех мостах: на автомобильной дороге Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь, через реку Кальчик по ул. Макара Мазая в Мариуполе, на дорогах, пролегающих через села Греково-Александровка и Ивановка.

Всего в ДНР запланирован ремонт порядка 370 км автодорог в 2023 году.