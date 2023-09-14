Нижегородская область получит дополнительно 230 млн рублей на развитие туризма

Это позволит создать 160 новых номеров не только в Нижнем Новгороде, но и Дзержинске, Городецком, Володарском и Вачском районах, отметил губернатор региона Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Нижегородская область создаст более 150 номеров, в том числе в кемпингах и глэмпингах. На это регион дополнительно получит свыше 230 млн рублей из федерального бюджета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Нижегородская область получит дополнительную поддержку на развитие туризма! <...> Более 230 млн рублей из Федерации в этом и следующем году - на создание мест в некапитальных средствах размещения (туристические базы, глэмпинги, кемпинги)", - написал Никитин.

Это позволит создать 160 новых номеров не только в Нижнем Новгороде, но и Дзержинске, Городецком, Володарском и Вачском районах. По словам губернатора, в 2023 году региону уже выделяли средства для организации мест размещения на 300 номеров. В пресс-службе правительства региона отметили, что в июне 2023 года поддержку получили 11 инвестпроектов. Сумма выделяемых федеральных средств - 330 млн рублей.

"Уверен, что все они будут востребованы! Область является одним из лидеров по привлечению федеральных средств по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Интерес к региону у туристов очень высокий", - заключил Никитин.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Нижегородской области в 2023 году, по прогнозу, составит 4,5 млн человек и увеличится примерно на 600 тыс. человек.