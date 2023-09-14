МЭР: дополнительные средства на модульные отели в РФ позволят построить 433 гостиницы

Деньги в течение двух лет получат 58 регионов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выделение дополнительных средств на создание модульных отелей и глэмпингов в России позволит построить 433 гостиницы и более 8 тыс. номеров в 58 регионах страны, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина 14 сентября, заявил, что правительство выделит дополнительно 10 млрд рублей на создание некапитальных средств размещения. Деньги в течение двух лет получат 58 регионов.

"Благодаря дополнительному финансированию построим 433 гостиницы и более 8 тыс. номеров в 58 регионах. Наибольший объем средств получат Республики Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарская Республика. Также в лидерах Астраханская, Иркутская, Новосибирская, Самарская, Тверская области", - сказал Решетников, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Минэкономразвития указывает, что 5 млрд рублей будет выделено из резервного фонда правительства РФ на 2023 год, еще 5 млрд направят в 2024 году из зарезервированных средств Минфина. "В 2023 и 2024 году на реализацию программы будет выделен еще 1 млрд рублей, и, в конечном итоге, ее объем составит беспрецедентные 23 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

При этом 13 регионов впервые получат средства на строительство модульных отелей по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Это Архангельская, Астраханская, Ивановская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края, Республики Адыгея и Тыва.

"Дополнительные средства только в этих субъектах позволят реализовать 74 проекта и создать почти 2 тыс. новых номеров. <…> С учетом уже поддержанных проектов до конца 2024 года по программе в 66 регионах будет построено 14,5 тыс. новых номеров", - уточнили в министерстве.