"Магнит" завершил выкуп акций

Ретейлер приобрел 21,5% от выпущенных бумаг, сообщили в компании

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" завершил приобретение акций в рамках тендерного предложения, в общей сложности было выкуплено 21,9 млн акций (около 21,5% от выпущенных бумаг) на сумму 48,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"ООО "Магнит альянс", дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности "Магнита", завершило приобретение акций у акционеров, которые владели акциями через Euroclear Bank SA/NV, в рамках объявленного ранее тендерного предложения", - сообщил ретейлер. Ранее был завершен и выкуп акций у миноритариев, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру.

В результате приобретение акций полностью завершено. "В общей сложности в рамках тендерного предложения у акционеров было приобретено 21 903 163,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций и эквивалентно приблизительно 48,5 млрд рублей по цене приобретения", - информирует компания.

"Магнит" сообщил о планах выкупа собственных акций 16 июня. Предложение было адресовано в первую очередь иностранным инвесторам, бумаги которых были фактически заблокированы. Цена приобретения составляла 2 215 рублей за акцию. В конце июля "Магнит" сообщил, что акционерами ретейлера было предъявлено к выкупу 21,9 млн акций (около 21,5% от выпущенных бумаг).

В августе компания объявила, что приобрела 16,91 млн акций (около 16,6% всех акций) у миноритариев, которые владели бумагами через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру. "Магнит" также указывал, что может рассмотреть возможность еще одного выкупа акций через объявление нового тендерного предложения или двусторонние сделки.