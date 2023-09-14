В Московской области на поддержку сельхозпроизводителей направили почти 4 млрд рублей

По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, эту поддержку выделили с начала года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Годовой план по предоставлению финансовой поддержки сельским производителям выполнили в Московской области на 74%, всего с начала года организациям агропромышленного комплекса предоставили в виде субсидий около 3,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Подмосковным сельхозтоваропроизводителям с начала года направлено порядка 3,8 млрд рублей - это 74% от годового плана. Средства были перечислены по 22 видам субсидий, при этом в полном объеме господдержка выделена по семи видам: поддержка мясного и молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В министерстве рассказали, что для поддержки региональных аграриев министерство ежегодно выделяет субсидии - государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей. Средства господдержки уже перечислены более чем по 20 направлениям.

Отмечается, что всего в этом году для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий будет направлено более 5 млрд рублей.