14 сентября, 16:43

Акции "Магнита" на Мосбирже росле более чем на 4%

Их стоимость достигала 5 895 рублей за бумагу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Магнит" на вечерней сессии Московской биржи росли на 4,25%, до 5 895 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 19:05 мск. Котировки пошли вверх на сообщении компании о завершении приобретения 21,5% бумаг в рамках тендерного предложения.

По состоянию на 19:20 мск акции компании замедлили рост до 2,74% и находились на уровне 5 809,5 рублей.

"Магнит" завершил приобретение акций в рамках тендерного предложения, в общей сложности было выкуплено 21,9 млн акций (около 21,5% от выпущенных бумаг) на сумму 48,5 млрд рублей. Ранее "Магнит" завершил выкуп акций у миноритариев, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру.

Таким образом, выкуп акций завершен. 

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