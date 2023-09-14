В МТС сообщили, что абонентская плата по тарифам вырастет менее чем на 10%

В компании объяснили такую меру увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС повысит абонентскую плату по тарифам менее чем на 10%, сообщили ТАСС пресс-службе компании. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении направить оператору запрос с целью установить все обстоятельства повышения платы.

В МТС объяснили такую меру увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Также оператору необходимо инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика и поддерживать привычное качество услуг связи.

Повышение абонентской платы должно произойти с 28 сентября. "На некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, изменение составит менее 10%", - подчеркнули в МТС.

Ранее в ФАС также заявили о жалобах абонентов МТС на повышение тарифов. Как сообщили в ФАС со ссылкой на уведомления оператора, "с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов".