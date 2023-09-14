Киев предложил НАТО в ближайшее время провести заседание по энергетической безопасности

Согласно заявлению украинского правительства, стороны также обсудили план достижения совместимости Украины и альянса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киев предложил НАТО в ближайшее время провести заседание Совета Украина - НАТО, посвященное энергетической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства по итогам встречи вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Ольга Стефанишина предложила в ближайшее время провести заседание Совета Украина - НАТО по энергетической безопасности", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, стороны обсудили план достижения совместимости Украины и НАТО, который должен содержать детальные шаги поддержки реформ в военном секторе и гармонизировать его с процессами оборонного планирования стран альянса.

Создание Совета Украина - НАТО одобрено на саммите альянса в Вильнюсе 11 июля. Тогда же состоялось его первое заседание. Первое внеплановое заседание совета состоялось уже в конце июля в связи с прекращением зерновой сделки.