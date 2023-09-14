"Фосагро" отложила разработку стратегии-2030 на начало 2024 года

Финдиректор компании Александр Шарабайко назвал основной причиной ситуацию с иностранными технологиями для проектов предприятия на фоне санкций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" отложил разработку новой стратегии развития-2030 до начала 2024 года, сообщил финдиректор компании Александр Шарабайко.

По его словам, этот вопрос обсуждался на недавнем совете директоров компании. "Мы решили отложить разработку такой стратегии до следующего года. Реалистично - январь-февраль, когда мы начнем ее разработку", - сказал он в рамках вебинара SberCIB. Основной причиной Шарабайко назвал ситуацию с иностранными технологиями для проектов компании на фоне санкций.

Топ-менеджер отметил, что частью этой стратегии должен стать проект нового комплекса аммиака. Ранее "Фосагро" заявляла, что может до конца 2023 года определиться с лицензиаром по комплексу аммиака и карбамида и в первой половине 2024 года принять окончательное инвестиционное решение по проекту. Изначально компания была намерена использовать западные технологии, однако теперь изучает возможность работы с азиатскими лицензиарами.

Шарабайко вновь подтвердил также, что "Фосагро" не намерена менять дивидендную политику. Говоря о влиянии ослабления курса рубля на финансовые показатели компании, он сказал, что компания получает порядка 70-75% выручки в валюте, в основном в долларах или евро. "Курс рубля к этим валютам напрямую влияет на наши финпоказатели. По нашим расчетам, рубль укрепления или ослабления дает или отнимает порядка 2 млрд рублей. То есть, если идет ослабление рубля, то каждый рубль ослабления от базового курса прибавляет в нашу EBITDA в среднегодовом масштабе 2 млрд рублей", - сказал топ-менеджер.

Он также добавил, что компания сократила долю используемого импортного оборудования до 5-7%. "Мы за полтора года проделали очень большую работу по импортозамещению. Если до этого мы оценивали уровень импортного оборудования в районе 15-20%, то сегодня это в районе 5-7%", - отметил Шарабайко.

Летом 2022 года глава компании Михаил Рыбников говорил ТАСС, что "Фосагро" приостанавливает актуализацию обновленной стратегии до 2030 года и пересмотрит ее, поскольку компания тогда видела риски реализации инвестпроектов из-за проблем с поставками зарубежного оборудования и ПО.