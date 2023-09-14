Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,28-1,2%

Долларовый индекс РТС снизился на 1,2%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок с начала торгов 14 сентября сохранял отрицательную динамику, однако к вечеру смог компенсировать часть потерь. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,28% - до 3 139,49 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,2%, до 1 018,31 пункта.

Курс доллара вырос на 1,11%, закрывшись на отметке 97,34 рубля, евро - на 0,47%, до 103,82 рубля, юаня - на 0,11%, до 13,35 рубля.

"Абсолютно все компании из первых пятнадцати по размеру капитала торговались ниже вчерашних цен. Вероятно, что часть инвесторов просто не хочет оставаться с открытыми позициями перед завтрашним заседанием ЦБ", - предполагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Крупные игроки профессионального сообщества все больше публично заявляют, что у регулятора нет фактических оснований на повышение ключевой ставки 15 сентября даже на 0,5-1 процентный пункт. Однако и сам ЦБ, и долговой рынок, скорее, намекают на обратное, поэтому такая возможность не исключена, добавляет эксперт.

Не помогают российским активам и цены на нефть, которые растут уже три недели подряд. "Следуя этому тренду, сегодня черное золото прибавляет еще порядка 1,29% и стоит $93,38 за баррель марки Brent. Возможно, сказываются долгоиграющие прогнозы и заявления о состоянии мирового рынка нефти со стороны МЭА, Минэнерго США и ОПЕК. МЭА прогнозирует рост спроса в среднем на 2,2 млн баррелей в сутки", - отмечает Шепелев.

Международный рынок также не может дать вектор российским инвесторам. "Индексы дружественных и не очень стран торгуются разнонаправленно, а часто не демонстрируют никакой динамики. Еще вчера участники рынка были уверены в сохранении ставки ФРС на текущем уровне, однако риски развития инфляции могут взять верх над снизившимся риском развития рецессии, что несколько охлаждает пыл игроков", - считают в "БКС Мир инвестиций".

Прогноз "БКС Мир инвестиций" на 15 сентября по индексу Мосбиржи - 2 990-3 120 пунктов и 96,2-96,6 рубля за доллар. Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3 050-3 150 пунктов, курс доллара - провести торговый день в интервале 95-97,5 рубля, евро - 102-104 рубля, юаня - 12,9-13,5 рубля.