"Автотор" может запустить производство автокомпонентов на одной из площадок Hyundai в РФ

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что этот вариант рассматривается со всеми заинтересованными сторонами

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" может наладить производство автокомпонентов на одной из площадок Hyundai в РФ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ.

"С "Автотором" отдельная история: сначала нужно определиться с судьбой всех производственных площадок, находящихся в распоряжении Hyundai. Все площадки "Автотору" - точно нет. Поскольку предложение "Автотора" касается именно производства определенных автокомпонентов. Со всеми заинтересованными сторонами рассматриваем этот вариант", - сказал он.

Ранее основатель и главный акционер холдинга Владимир Щербаков заявил, что "Автотор" предложил концепцию перезапуска производства автомобилей на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, которая предполагает выпуск полностью гибридных автомобилей с использованием электричества и газомоторного топлива. Он отмечал, что в настоящее время этот вопрос находится только в стадии обсуждения.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, общий объем выпуска превысил 2,5 млн автомобилей.