Минпромторг планирует закупить автомобили Lada Aura для нужд чиновников

Производство автомобилей "Автоваз" должен запустить в II полугодии 2024 года, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует закупить автомобили Lada Aura, производство которых "Автоваз" должен запустить в II полугодии 2024 года, для нужд чиновников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Этот вопрос уже в работе - при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности "Автоваза" по поставке автомобилей Lada Aura", - отметили в министерстве. "В планах компании - запустить производство Lada Aura во втором полугодии 2024 года", - добавили там.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что поручение президента РФ Владимира Путина о замене автомобилей для чиновников с иностранных на российские будет исполняться беспрекословно.

В ходе Восточного экономического форума глава государства заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся. Ранее Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили, соответствующий доклад должен быть представлен 1 февраля 2024 года.

В июне "Автоваз" в рамках выставки в Сочи представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura. Глава компании Максим Соколов тогда говорил, что производство авто может начаться в 2024 году при достаточной господдержке.