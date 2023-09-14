14 сентября, 17:04
Восточный экономический форум

Мантуров: контроль в СП с иностранцами в автопроме должен быть у российских бенефициаров

Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что сейчас развивается кооперация с Китаем, в частности, в проектах автомобильной промышленности

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Контроль в совместных предприятиях РФ и зарубежных компаний в автомобильной промышленности должен оставаться у российских бенефициаров. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ.

Мантуров подчеркнул, что сейчас развивается кооперация с Китаем, в частности, в проектах автомобильной промышленности.

"Формат сотрудничества определяется в зависимости от специфики проектов, однако мы тщательно подходим к условиям такого партнерства: в соответствии с планом мероприятий утвержденной стратегии развития автопрома до 2035 года сформированы условия участия иностранных инвесторов в инвестиционных отраслевых проектах. Одно из основных условий - в случае создания совместных предприятий на территории России, контроль за таким предприятием должен оставаться у российских бенефициаров", - прокомментировал вице-премьер. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВосточный экономический форум
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