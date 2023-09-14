Консерваторы в Эстонии не поддержали идею конфискации автомобилей с российскими номерами

Председатель партии Мартин Хельме назвал это "несколько иррациональным действием"

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Консервативная народная партия Эстонии не поддерживает идею конфискации в стране автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил председатель партии Мартин Хельме в комментарии порталу эстонского гостелерадио ERR.

"На мой взгляд, сейчас это несколько иррациональное действие. <...> Откуда сейчас взялась эта идея и почему это делается сейчас? Я не вижу, чего этим можно достичь", - подчеркнул политик.

"Это, по сути, та же история, что и конфискация российских компаний и активов. Что теоретически мы собираемся восстановить Украину с помощью этих активов, но никто не продумал этот механизм. Как это работает, как это связано с международным правом и правом людей владеть своей собственностью. <...> Это не соответствует верховенству закона и нормальной западной практике ведения дел", - добавил он.

13 сентября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в ходе правительственной пресс-конференции высказал мнение о том, что по территории республики не должны передвигаться автомобили с российскими номерными знаками, поэтому такие машины следует либо конфисковать, либо перерегистрировать.

Эстония запретила въезд на свою территорию зарегистрированных в России автомобилей с 13 сентября.