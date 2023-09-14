Великобритания, Германия и Франция уведомили ЕС, что не снимут санкции с Ирана 18 октября

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что главы МИД стран заявили о несоблюдении иранской стороной своих обязательств с 2019 года, и считают, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня я получил письмо от министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, касающееся реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - говорится в заявлении Борреля. - Министры иностранных дел заявляют, что Иран не соблюдает (свои обязательства - прим. ТАСС) с 2019 года, и считают, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров. Они выражают намерение не предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД - 18 октября 2023 года".

Боррель заявил, что будет консультироваться по вопросу снятия санкций с Ирана со всеми участниками иранской сделки, включая Россию.