Глава Минсельхоза Румынии выступил за продление запрета на импорт украинской агропродукции

Флорин Барбу отметил, что власти примут "наилучшие меры, как экономические, так и финансовые, нормативные акты, чтобы поддержать и защитить румынских фермеров"

БУХАРЕСТ, 14 сентября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин Барбу выступил за продление запрета на импорт украинских зерновых и ряда других культур после 15 сентября.

"Моя позиция очень ясная <...> за продление запрета после 15 сентября, конечно, я этого хочу, - сказал он на брифинге по итогам заседания правительства. - Уверен, что мы примем наилучшие меры, как экономические, так и финансовые, нормативные акты, чтобы поддержать и защитить румынских фермеров".

На вопрос о том, какие меры будут приняты, если Еврокомиссия не продлит запрет, министр ответил: "Давайте дождемся решения".

Премьер-министр Марчел Чолаку заявил перед началом заседания, что потребовал от министерства сельского хозяйства "подготовиться к решению Еврокомиссии, каким бы оно не было, относительно импорта украинских зерновых". "Я хочу, чтобы у нас был готов механизм, посредством которого до будущего урожая мы компенсировали бы потери румынских фермеров", - сказал он.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.