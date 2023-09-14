Украина и Молдавия решили продлить договор о либерализации грузоперевозок до 2025 года

В марте 2023 года Киев и Евросоюз также договорились продлить еще на год действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в ЕС без разрешения на перевозки и не имея международного водительского удостоверения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украина и Молдавия договорились продлить до конца 2025 года действие соглашения о либерализации грузовых перевозок. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

В ведомстве напомнили, что соглашение, отменившее специальные разрешения для двусторонних транзитных перевозок автомобильным транспортом, было подписано между Молдавией и Украиной в августе 2022 года.

"Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры Республики Молдова согласовали продление соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года", - говорится в сообщении на странице украинского ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В марте 2023 года Украина и Евросоюз также договорились продлить еще на год действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в ЕС без разрешения на перевозки и не имея международного водительского удостоверения. Кроме того, в конце августа Украина подписала соглашение о либерализации грузоперевозок с Норвегией, позволившее с 1 сентября грузовикам стандарта Евро-5 и выше также не оформлять разрешение для проезда.