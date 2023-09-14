"Евротройка" перенесет рестрикции ООН против Ирана в национальные санкционные режимы

Согласно заявлению МИД Великобритании, санкции страны и Евросоюза сохранятся

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ включат рестрикции против Ирана, введенные в рамках ООН, в национальные санкционные режимы. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"В ответ на продолжающееся несоблюдение Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий и ядерную эскалацию "евротройка" сегодня подтвердила, что санкции ООН будут перенесены в национальные санкционные режимы. Санкции Великобритании и Евросоюза будут сохранены", - сказано в нем.

Британия, Франция и ФРГ отменят решение не снимать санкции с Ирана, если он выполнит обязательства в рамках СВПД - заявление МИД.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями Ирана завершился в австрийской столице без какого-либо результата.