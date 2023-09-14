14 сентября, 17:53

Компании Венгрии и Болгарии заключили соглашение о сотрудничестве в поставках СПГ

Территория Болгарии уже используется для транзита в Венгрию газа, который поступает из России по трубопроводу "Турецкий поток"

БУДАПЕШТ, 14 сентября. /ТАСС/. Венгерская государственная энергетическая компания MVM и болгарская компания "Булгаргаз" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поставок и продажи сжиженного природного газа (СПГ). Договоренность была заключена в Будапеште в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Болгарии Румена Радева.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, "соглашение предусматривает взаимодействие компаний двух стран в области поставок и торговли СПГ в Центральной и Юго-Восточной Европе". Территория Болгарии уже используется для транзита в Венгрию газа, который поступает из России по трубопроводу "Турецкий поток". Лидеры отметили, что значение южного маршрута для транспортировки газа в Европу в перспективе будет возрастать.

Хаваши отметил, что помимо вопросов энергетики Орбан и Радев обсудили на встрече конфликт на Украине и возможность вступления в Евросоюз государств Западных Балкан. Кроме того, президент Болгарии выступил в Будапеште на международном демографическом форуме. 

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