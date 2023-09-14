Британия продлила до июня 2024 года лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию

Лондон предпринял этот шаг вслед за Вашингтоном

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Великобритания вслед за США продлила до 28 июня 2024 года действие лицензии, которая позволяет проводить операции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2" и предназначенной для поставки в Японию.

"Обновление к генеральной лицензии INT/2022/2470156 с целью продлить срок окончания действия освобожденных от [ограничений] операций в рамках проекта "Сахалин-2" до 28 июня 2024 года", - сказано в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).