В соцсети X стало можно скрывать лайки

Каждый понравившийся пост ранее отображался на странице пользователя в соответствующей вкладке

ТАСС, 14 сентября. Илон Маск объявил о новой функции социальной сети X (ранее Twitter), позволяющей скрывать от других понравившиеся пользователю сообщения.

"Теперь вы можете скрывать свои лайки", - написал Маск на своей странице в социальной сети.

Ранее каждый понравившийся пост отображался на странице пользователя во вкладке "Лайки".

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В мае 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что нынешняя стоимость соцсети оценивается на две трети ниже цены, по которой ее приобрел бизнесмен.