"Ростелеком-солар" разделил бизнес на коммерческий и государственный секторы

Каждое из подразделений будет функционировать под собственным брендом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком-солар" объявил о разделении своей работы на государственный и коммерческий секторы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Группа компаний "Солар" (ранее "РТК-солар"), ведущий поставщик комплексных решений кибербезопасности, презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Среди главных изменений создание автономных подразделений по работе с коммерческими и государственными заказчиками, каждое из которых будет функционировать под собственным брендом, запуск центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, формирование системы доменов экспертизы и дополнение продуктового предложения услугой управленческого консалтинга", - сказано в сообщении.

Как отметил генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов, компания запускает самостоятельные структуры по работе с коммерческими и государственными заказчиками, займется созданием фабрики технологий, инвестируя в разработку собственных продуктов, и запускает центр исследований киберугроз Solar 4RAYS. "Солар" накопил ценный опыт работы в роли вендора, интегратора и сервис-провайдера и сегодня готов взять на себя роль архитектора комплексной кибербезопасности. Мы намерены увеличить свою долю на растущем рынке информационной безопасности, опережая его темпы роста и помогая своим клиентам в построении киберустойчивых организаций. Этим целям будет служить и происходящая трансформация", - добавил Ляпунов.

В свою очередь директор по управлению активами и M&A ГК "Солар" Игорь Хереш рассказал, что, помимо инвестиций в собственные разработки, "Солар" будет использовать инструменты неорганического роста для входа в капитал как зрелых компаний кибербезопасности, так и в компании ранних стадий развития. "Общий объем инвестиционной программы "Солара" до 2025 года составляет 22 млрд рублей. В ближайших планах компании запуск акселерационной программы для технологических компаний, разрабатывающих решения в области информационной безопасности", - добавил он.

Он пояснил, что акселерационная программа будет включать такие инструменты поддержки, как менторство экспертов "Солара" и партнеров для сокращения барьеров развития бизнеса.