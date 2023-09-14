Госдеп признал, что некоторые страны ЕС не могут быстро отказаться от энергоносителей РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер выразил уверенность в том, что европейские страны постепенно делают шаги, "чтобы отказаться от российского ископаемого топлива, российской нефти, российского природного газа"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация США осознает, что некоторые государства ЕС, импортирующие значительные объемы российских энергоносителей, не могут быстро отказаться от этих поставок. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Журналист заострил внимание на том, что ряд стран ЕС по-прежнему закупает у РФ энергоносители, поддерживая с ней экономические связи. Миллер в связи с этим заверил, что Вашингтон "работал рука об руку с партнерами в ЕС и с европейскими странами на индивидуальной основе с тем, чтобы навязать издержки России путем введения санкций и экспортных ограничений". Как он добавил, США понимают, что "ряд стран Европы импортировал большие объемы ископаемого топлива из России" до начала специальной военной операции на Украине. "И они не могли сразу же прекратить это, не заставив своих граждан страдать холодной зимой совсем без электроснабжения", - добавил Миллер.

"Нельзя просить страну, которая в полной мере зависит от российского ископаемого топлива, сразу же отказаться от него, если это означает, что у их граждан не будет электроснабжения или отопления в холодную зиму", - отметил представитель Госдепартамента. Он выразил уверенность в том, что европейские страны постепенно предпринимают шаги, "чтобы отказаться от российского ископаемого топлива, российской нефти, российского природного газа".

Как добавил Миллер, США "не стремились вывести с рынка российскую нефть из-за влияния, которое это действие может оказать на стоимость энергоносителей во всем мире и на американских потребителей", однако добивались сокращения прибыли для РФ.