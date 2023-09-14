Процедуру подачи заявления на получение соцконтракта упростят с 2024 года

В Минтруд России пояснили, что на портале госуслуг нужно будет заполнить одно заявление без предоставления дополнительных справок

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил единые правила заключения социального контракта по принципам социального казначейства. Благодаря этому с 2024 года упростится процедура подачи заявления на получение соцконтракта, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России представил единые для всей страны правила, порядок и условия заключения социального контракта. Единый порядок устанавливается в соответствии с принятыми ранее поправками, переводящими заключение соцконтракта на принципы социального казначейства. Соответствующие проекты размещены для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

Согласно проектам, с 2024 года упростят процедуру подачи заявления на получение соцконтракта. Таким образом, будет достаточно заполнить одно заявление на портале госуслуг без предоставления дополнительных справок. При этом возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства сохраняется.

В Минтруде добавили, что еще одно изменение касается заключения соцконтракта на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства. Так, предлагается проводить тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций на платформе мсп.рф и при необходимости обучать этим навыкам в рамках соцконтракта.

Кроме того, при расчете нуждаемости органы социальной защиты будут учитывать только доходы членов семьи - это заявитель, его супруга (или супруг) и их дети (несовершеннолетние или обучающиеся очно в возрасте до 23 лет). Поправки, которые приняли летом, изменили подход - со следующего года доходы других родственников, проживающих с семьей в одном домовладении, не будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи. Также не будут учитывать налоговые вычеты, материнский капитал, единовременную помощь на лечение ребенка и другие выплаты.

Социальный контракт

С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума.