В Пскове расширят меру поддержки бизнеса по освобождению от НДС

Как сообщил глава области Михаил Ведерников, ее распространят на организации туристического сектора и легкую промышленность

ТАСС, 15 сентября. Псковские власти намерены распространить меру поддержки бизнеса по освобождению от НДС на организации туристического сектора и легкую промышленность. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с председателем Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андреем Михеевым.

"Меру по освобождению от НДС распространим на организации туристического сектора и легкую промышленность", - отмечается в сообщении.

По словам Михеева, эксперимент по освобождению от НДС предприятий общественного питания показал положительную динамику, поэтому появилось предложение такую меру поддержки распространить на организации туристического сектора. "Практически при каждой гостинице есть общепит, и они пока в эту меру не попадают. Кроме того, есть еще трудоемкие ручные производства для нашего региона. Это легкая промышленность", - отметил Михеев.

Он также предложил в качестве эксперимента на 2024 год рассмотреть возможность понижения ставок по упрощенной системе налогообложения. А именно установить пониженные ставки 4,5% и 12% в зависимости от режима, используемого УСН для организаций, которые обеспечат в течение налогового периода прирост 10% численности занятых на своих организациях.

"Кроме того, аналогичные ставки предлагаем установить для предприятий сферы торговли. А именно для организаций торговли, которые работают в малочисленных населенных пунктах до 1 000 человек", - сказал Михеев.

Глава региона отметил, что при внедрении такой меры поддержки важно учитывать ее необходимость, поэтому она должна быть адресной. "Если торговая точка находится в населенном пункте с численностью меньше 1 000 человек - это одно, а если она находится в населенном пункте численностью меньше 1 000 человек, но на федеральной или региональной трассе, это все-таки немножко другая ситуация. Нужно, чтобы это была адресная мера", - отметил Ведерников.