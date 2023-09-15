Лукашенко утвердил положение о спецсчетах для подвергнутых ограничительным мерам

Деньги, зачисленные на специальные счета иностранных собственников, могут использоваться ими на финансирование инвестиционных проектов в Белоруссии, погашение задолженности по кредитам, предоставленным ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и другими белорусскими банками, определяемыми решениями президента страны

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, утверждающий положение о специальных банковских счетах для иностранных собственников, в отношении которых республикой применены ограничительные меры. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Настоящим положением определяется порядок функционирования текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования, открываемых в случае применения Республикой Беларусь специальной ограничительной меры в виде установления ограничений на совершение финансовых операций по получению иностранными участниками, собственниками имущества прибыли и (или) дивидендов", - говорится в положении.

Спецсчета открываются белорусскими юридическими лицами - резидентами, за исключением банков, для исполнения обязательств по выплате прибыли или дивидендов иностранным собственникам, а иностранными собственниками - для получения денежных средств. "Специальные счета резидентов открываются в белорусских рублях в любом банке Республики Беларусь <...>. Для получения денежных средств со специальных счетов резидентов иностранный участник - собственник имущества вправе открыть специальный счет <...> в белорусских рублях в любом банке Республики Беларусь, направив в банк соответствующее заявление", - указано в положении.

Денежные средства, зачисленные на спецсчета иностранных собственников, могут использоваться ими на финансирование инвестиционных проектов на территории Белоруссии, погашение задолженности по кредитам, предоставленным ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и другими белорусскими банками, определяемыми решениями президента страны. Кроме того, эти средства могут быть использованы для приобретения государственных ценных бумаг, эмитированных в рамках реализации постановления белорусского Совмина (правительства) о применении специальной ограничительной меры. При этом обращение таких ценных бумаг не осуществляется. Также средства со спецсчетов могут быть использованы для размещения в безотзывные банковские вклады (депозиты) на срок не менее одного года в том же банке, в котором открыт спецсчет.

Закон об ограничительных мерах

В середине июля Лукашенко подписал принятый ранее белорусским парламентом закон о применении специальных ограничительных мер и защите прав и законных интересов республики и ее граждан в связи с действиями недружественных государств. В документе под недружественными действиями понимаются действия дискриминационного характера, совершаемые иностранным государством против национальных интересов и безопасности Белоруссии, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан. Специальные ограничительные меры определяются как меры экономического и иного противодействия, не связанные с применением силы, направленные на исключение или минимизацию негативных последствий действий недружественных стран.

В качестве специальных ограничительных мер могут применяться установление запретов или ограничений на импорт в Белоруссию и экспорт из нее отдельных групп товаров и услуг, на использование территории республики, включая воздушное пространство, а также на совершение финансовых операций. Это может быть отсрочка исполнения обязательств по внешнеторговым договорам и приостановление международного сотрудничества и международных договоров. Спецмеры также могут применяться в отношении лиц из недружественных государств и лиц, связанных с недружественными странами. Решения о применении или об отмене специальных ограничительных мер принимаются Советом министров Белоруссии.