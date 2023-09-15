14 сентября, 23:35

"Известия": Минфин может понизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%

Юрий Смитюк/ ТАСС, архив
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

В настоящее время она достигает 80-90%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ может уменьшить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%, которая сейчас достигает 80-90%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на слова директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.

Он отметил, что сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки и эта цифра должна снижаться - уровень субсидирования должен составлять максимум 50%. Чебесков также добавил, что дальнейшее обсуждение пролонгации или изменения условий жилищного кредитования с господдержкой должно быть комплексным.

На жилищные программы расходуются большие средства из бюджета, поэтому нужно понимать, насколько они эффективны, и как работают в совокупности, пояснил он газете. Согласно словам Чебескова, ни продление ипотеки с господдержкой, ни изменение ставки пока не обсуждались.

Газета пишет, что самая популярная среди россиян программа - ипотека под 8% на новостройки. По ней установлено ограничение на размер займа, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом.

В крупнейших российских банках отметили рост выдач ипотеки в этом году и повышение спроса на льготные программы. Так, в ВТБ объем оформленных жилищных кредитов в 2023 году составил более 940 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее сообщалось, что правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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