Исследование: средняя сумма долга проблемных банковских должников снизилась почти на 12%

По данным сервиса ID Collect, максимальное сокращение показателя наблюдается в сегменте потребительских и POS-кредитов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Средняя сумма долга проблемных банковских должников с NPL 90+ (просрочка свыше 90 дней) по итогам первого полугодия снизилась почти на 12%. При этом должники стали лучше платить по просроченным кредитам, сообщается в исследовании сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect (материал есть в распоряжении ТАСС).

"По итогам первого полугодия 2023 года средняя сумма долга проблемных банковских должников с NPL 90+ (просрочка свыше 90 дней) сократилась почти на 12%, следует из данных сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect. При этом наблюдается рост платежной дисциплины должников", - говорится в исследовании.

Как сообщает ID Collect, максимальное сокращение средней суммы долга наблюдается в сегменте потребительских и POS-кредитов - с начала года средняя сумма по ним уменьшилась на 13% и 12% соответственно. Снижение наблюдалось и в сегменте проблемных автокредитов, составив 8,6% с начала года. В целом по розничному цессионному портфелю в банковском сегменте небольшой рост средней суммы долга отмечен только в нише кредитных карт (+3% с начала года).

Кроме этого, гендиректор ID Collect Александр Васильев отметил, что платежная дисциплина должников заметно улучшилась: средний платеж вырос практически по всем категориям проблемных ссуд. "Показательны данные по Москве, которая традиционно составляет значительную долю в цессионном портфеле: средний платеж в данном регионе по итогам первого полугодия вырос на 3,3% и в июле - августе мы также наблюдаем восходящую динамику", - добавил он.

По его словам, тенденция роста среднего платежа по проблемным кредитам наблюдается в течение всего года, и это связано с относительной стабилизацией макроэкономической конъюнктуры: многие должники улучшили свое финансовое положение, восстановили среднесрочное планирование расходов и активно пользовались предложениями о реструктуризации долга, которые предлагают взыскатели.

Данные ID Collect получены на основе анализа более 50 тыс. банковских должников с NPL 90+ (просрочка свыше 90 дней), чьи долги были переданы на взыскание по договору цессии (переуступка прав требования по долгу).