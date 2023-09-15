"Известия": в России могут ввести возврат НДС изготовителям медизделий за комплектующие

Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев пояснил, что одновременно законопроект отменяет льготное налогообложение ввоза иностранных медицинских изделий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Механизм возврата налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного отечественными производителями медицинских изделий при покупке материалов и комплектующих, могут ввести в РФ. Данную инициативу Минпромторга одобрил кабмин, пишут "Известия" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Сейчас в России есть перечень медицинских товаров, реализация которых не подлежит обложению НДС, пишет газета. В этом перечне механизированные, острые, режущие инструменты, приборы и аппараты для лабораторных исследований, устройства для замещения функций органов и систем организма. Но за покупку материалов и комплектующих компании платят НДС.

Как пояснил газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, одновременно законопроект отменяет льготное налогообложение ввоза иностранных медицинских изделий. Из сопроводительных документов следует, что эта мера не должна вызвать удорожание импортных медизделий.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) уточнили, что до 31 декабря в России действует запрет на вывоз за пределы страны некоторых видов медицинских изделий. В страны ЕАЭС это возможно для определенных видов товаров и с разрешения Росздравнадзора.

Для подтверждения права на налоговую ставку в 0% изготовители должны будут предоставить регистрационное удостоверения медизделия, выданное в соответствии с правом Евразийского экономического союза или российским законодательством. Также нужна будет выписка из реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС. В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроект расширит господдержку разработки и производства медизделий, добавляют "Известия".

"Минэкономразвития концептуально была поддержана инициатива Минпромторга, при этом министерством были даны предложения по гармонизации предлагаемых поправок в Налоговый кодекс с действующим договором о Евразийском экономическом союзе", - сообщили газете в пресс-службе министерства. Там добавили, что такие меры поддержки позволят снизить налоговую нагрузку изготовителей и дадут стимул для инвестирования в отечественное производство медизделий и оборудования.