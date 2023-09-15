Китай в январе - августе нарастил добычу угля на 3,4%

Ее объем составил 3,05 млрд тонн

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Китайские энергетические компании в январе - августе увеличили добычу угля (включая лигнит) на 3,4% в годовом исчислении, до 3,05 млрд тонн. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

По его данным, только за август объем добычи составил 380 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на 2%). Как уточняется в распространенном докладе, за восемь месяцев Китай импортировал примерно 310 млн тонн угля, увеличив его закупки за границей на 82%.

Россия уверенно наращивает поставки угля в КНР. Согласно официальной статистике, в 2022 году РФ увеличила объем экспорта каменного угля в Китай на 11,2%, до 59,52 млн тонн.