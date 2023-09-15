В Москве за девять месяцев могут купить и арендовать около 1,4 млн кв. м офисов

Как сообщили аналитики консалтинговой компании CORE.XP, этот показатель почти в два раза превысит результат аналогичного периода 2022 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Объем сделок на офисном рынке Москвы по итогам первых трех кварталов 2023 года составит около 1,4 млн кв. м, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщили аналитики консалтинговой компании CORE.XP.

"Объем новых сделок аренды и купли-продажи за первые девять месяцев 2023 г. на рынке офисной недвижимости составит порядка 1,4 млн кв. м и превысит результат всего 2022 года на 16%. Суммарный показатель за три квартала 2023 года почти в два раза превысит результат аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.

Порядка 21% этого объема (300 тыс. кв. м) приходится на сделки купли-продажи (год назад - 148 тыс. кв. м, 18% от всего объема). Рост сделок купли-продажи - один из текущих трендов на рынке офисной недвижимости Москвы, пишут аналитики. При этом спрос формируется не только крупными сделками, но и развитием сегмента продажи помещений небольшой площади (до 1 тыс. кв. м).

В третьем квартале 2023 года в Москве, по предварительным данным, было куплено и арендовано 578 тыс. кв. м офисов, тогда как за аналогичный период прошлого года - 267 тыс. кв. м.