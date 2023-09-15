Си Цзиньпин заявил о намерении Китая развивать безопасные ж/д перевозки в Европу

Председатель КНР отметил, что Пекин стремится к мирному, открытому и инклюзивному сотрудничеству

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Китайские власти будут содействовать эффективному и безопасному развитию железнодорожных перевозок из своей страны в Европу. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай продолжит вместе со всеми [заинтересованными] сторонами <...> содействовать более качественному, эффективному и безопасному развитию железнодорожных перевозок между КНР и Европой", - говорится в послании, которое китайский лидер направил участникам проходящего в провинции Цзянсу (восток страны) форума китайско-европейского международного сотрудничества в области железнодорожных перевозок.

Как он уточнил, Пекин стремится к мирному, открытому и инклюзивному сотрудничеству, к обмену опытом и обоюдно выгодному взаимодействию. Си Цзиньпин подчеркнул, что железнодорожные перевозки из КНР в Европу "эффективно обеспечивают стабильность международных цепочек поставок".

В июне на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров указал на большой потенциал транзитного коридора Китай - Европа. Он отметил, что объем перевозок по этому маршруту за 10 лет увеличился с 5-6 тыс. до 700 тыс. контейнеров.