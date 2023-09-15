15 сентября, 03:57

В Омской области намерены возродить малую авиацию для связи с северными районами

Как сообщил глава области Виталий Хоценко, в планах запустить перелеты на Тару и в Усть-Ишим

ОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области решили возродить малую авиацию и запустить субсидируемые рейсы в северную часть региона - во второй по величине город Тару и самый отдаленный райцентр Усть-Ишим. Об этом рассказал в интервью ТАСС избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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"Мы сегодня уже работаем над тем, чтобы снова запустить малую авиацию - это Ан-2 и Л-410 - на Тару и в Усть-Ишим. <...> Да, это чистой воды социалка. Мы будем субсидировать эти перелеты, а там посмотрим, насколько они будут востребованы. В ближайших планах попробовать запустить один рейс до Тары", - сказал Хоценко.

По его словам, взлетно-посадочные полосы в этих поселениях не эксплуатировались с 90-х годов, но после проведения работ смогут принимать самолеты. "Но я лично был и в Таре, и в Усть-Ишиме, и мы туда сажали самолет", - отметил глава региона.

Омская область простирается с севера на юг на 600 км. Тара находится в 260 км от Омска, до Усть-Ишима по автомобильным дорогам необходимо проехать около 560 км. 

Теги:
РоссияОмская областьХоценко, Виталий Павлович
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