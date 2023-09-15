В Омской области выделят 200 млн рублей на поддержку пострадавших от засухи животноводов

Глава региона Виталий Хоценко отметил, что также планируется увеличить субсидирование молочного животноводства

ОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Омской области выделит животноводам 15 районов, пострадавших от засухи, 200 млн рублей на покупку кормов. Об этом сообщил в интервью ТАСС избранный губернатор региона Виталий Хоценко.

"Мы понимаем все проблемы в сельском хозяйстве и уже сейчас добавляем субсидии по животноводству, которое также пострадало от засухи. На субсидирование закупки кормов мы уже приняли решение выделить 15 районам дополнительно 200 млн рублей", - сказал Хоценко.

Сильная засуха в Омской области в последние три года привела к нехватке кормов для сельскохозяйственных животных и снижению их качества. В прошлом году ряд аграриев вынуждены были косить посевы зерновых для прокорма скота или закупать корма в других регионах страны.

Он отметил, что также планируется увеличить субсидирование молочного животноводства, которое испытывает проблемы из-за низких цен на молоко. "Поэтому мы сейчас подаем на изменение [бюджета] на еще 200 млн рублей, чтобы субсидировать затраты на молоко нашим фермерам. Это не только крупным сельхозпредприятиям, но и личным и подсобным хозяйствам, на них мы еще порядка 50 млн рублей заложили", - сказал губернатор.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.