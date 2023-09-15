Собянин сообщил, что инвесторы построили 54 здания социнфраструктуры с начала года

В столице появились 30 детских садов, 14 школ, 2 объекта здравоохранения и 8 спортивных сооружений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Инвесторы построили 54 здания социальной инфраструктуры в Москве с начала 2023 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"С начала года инвесторы построили 54 здания социальной инфраструктуры. В городе появились 30 детских садов, 14 школ, 2 объекта здравоохранения и 8 спортивных сооружений", - написал Собянин.

Также он отметил, что в августе ввели пять зданий в эксплуатацию. Это образовательный комплекс в поселке Сосенском, спортивный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в Хорошево-Мневниках, ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, академию спорта "Динамо" в Петровском парке и ледовый каток "Сталкер" в Куркине.

"То, что планировали достроить и ввести в эксплуатацию за этот год, сделали всего за восемь месяцев. При этом построили на четыре садика и две школы больше, чем за весь прошлый год", - уточнил Собянин в сообщении.