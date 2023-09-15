Приморский край подписал более 40 соглашений на ВЭФ

Среди ключевых договоренностей названы инвестиционные соглашения со "Сбербанком" и Минвостокразвития c предварительным объемом финансирования 26,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Приморского края на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписало более 40 различных соглашений, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Приморья.

"На полях восьмого Восточного экономического форума правительство Приморского края заключило более 40 соглашений. Всего подписано четыре соглашения о реализации мастер-планов. Это Владивостокская агломерация, включающая Артем и Большой Камень, а также соглашения с Уссурийском, Находкой и Арсеньевом", - говорится в сообщении.

Среди ключевых договоренностей названы инвестиционные соглашения со "Сбербанком" и Минвостокразвития о проработке использования программы "Дальневосточная концессия" для реализации объектов инфраструктуры, включенных в мастер-план городов Владивостока и Находки, c предварительным объемом финансирования 26,2 млрд рублей. Еще одно соглашение подписано с Минвостокразвития, МГУ имени Г. И. Невельского и ООО "Системные концессии" по созданию на острове Русский морской кадетской школы в рамках программы "Дальневосточная концессия" с предварительной стоимостью 18 млрд рублей.

Подписано соглашение с ПАО "Трансконтейнер" об обеспечении реализации инвестиционного проекта по строительству транспортно-логистического центра. Сумма инвестиций - 6,6 млрд рублей. Еще одно соглашение подписано по строительству школы на 1 125 мест во Владивостоке в рамках механизма Дальневосточной концессии стоимостью 3,1 млрд рублей.

"Вместе с тем было заключено еще более 25 соглашений в сфере логистики, спорта, образования, потребительского рынка, социального предпринимательства, туризма, жилищного строительства, науки и многих других", - говорится в сообщении.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором ВЭФ выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.