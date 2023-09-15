Правительство Забайкалья на ВЭФ подписало соглашения почти на 100 млрд рублей

Глава региона Александр Осипов отметил, что речь идет об обновлении коммунальной системы, уличного освещения и строительстве новой инфраструктуры

ЧИТА, 15 сентября. /ТАСС/. Соглашения на сумму более 98 млрд рублей подписали власти Забайкальского края во время Восточного-экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом губернатор Александр Осипов написал в своем Telegram-канале.

"В прошлом году мы были в числе лидеров по количеству подписанных соглашений, объем инвестиций составил тогда более 150 млрд рублей. В этот раз сумма достигла более 98 млрд рублей", - написал Осипов.

Он подчеркнул, что в прошлом году основная часть средства шла на развитие горнорудной отрасли. В этот же раз край предоставил более широкий инвестиционный спектр.

В рамках ВЭФ были подписаны соглашения об обновлении коммунальной системы и уличного освещения в нескольких районах Забайкалья, строительстве новой инфраструктуры - больницы, спортивных, образовательных и транспортно-логистических центров, сухопутного зернового флота, реконструкции Читинской ТЭЦ-1, освоении золотых месторождений и другие.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.