Продажи коньяка в России выросли на 10,7%

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристых вин увеличились на 9,2%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Продажи коньяка в январе-августе 2023 года выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи игристых вин (шампанского) - на 9,2%. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе - августе 2023 года выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 146 млн дал, в том числе спиртных напитков с крепостью свыше 9% - на 3,1%, до 74,6 млн дал.

Продажи водки в январе-августе 2023 года снизились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 49,4 млн дал, при этом продажи виноградного вина выросли на 5,5%, до 37,3 млн дал.

Продажи ликерных вин выросли на 84,5%, до 784,9 тыс. дал, ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% - на 26,6%, до 8,8 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 32,4%, до 1,1 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 17,6%, до 8,1 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 17,1%, до 11,4 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,5% - до 164,8 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 80,3%, до 609,8 тыс. дал.