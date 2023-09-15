Разработчик ПО VMware отложил ликвидацию российской структуры на полгода

Структура VMware в России находится в стадии ликвидации с конца сентября 2022 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Разработчик программных продуктов для виртуализации VMware добился в московском арбитраже продления срока добровольной ликвидации на максимально возможный период - полгода. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск об этом был подан к ФНС еще в июне, тогда VMware хотел отложить ликвидацию "на шесть месяцев до 21 марта 2024 года". Заявление было отставлено без движения уже в июле, но разработчик приобщил новые документы, и в его финальной версии осталась формулировка "на шесть месяцев". 14 сентября суд удовлетворил новое заявление VMware против межрайонной инспекций ФНС.

Структура VMware в России находится в стадии ликвидации с конца сентября 2022 года. В ее отчетности за тот год говорилось, что она была намерена завершить ликвидацию до 21 сентября 2023 года. По закону срок ликвидации не может превышать один год, полгода - максимальный срок ее продления.

VMware - крупнейший разработчик программного обеспечения для виртуализации. В рамках ликвидации его российского офиса продавалось и утилизировалось различное имущество.

Часть основных средств (неотделимые улучшения, мебель, производственный инвентарь и оборудование для офиса) была обесценена в сумме порядка 26,6 млн рублей в связи с планируемой утилизацией в рамках ликвидации. Основные средства к продаже оценены в сумму 26,05 млн рублей.

Также планировалось утилизировать и списать на затраты в виду непригодности к использованию запасы компании, которые, по ее мнению, являются малоценным имуществом.