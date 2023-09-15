Южнокорейская бизнес-делегация во главе с министром посетила Украину

Как сообщило агентство Yonhap, делегация встретилась с президентом Владимиром Зеленским и заявила о готовности внести свой вклад в проекты по реконструкции

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Делегация из представителей южнокорейских ведомств, государственных корпораций и крупного частного бизнеса во главе с министром государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Вон Хи Рёном посетила Украину 13-14 сентября и обсудила с властями этой страны проекты в сфере восстановления. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Указывается, что столь многочисленная делегация от компаний, которые "могут оказать содействие при восстановлении" Украины, впервые посетила эту страну с начала специальной военной операции. В ходе визита она встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявила о готовности внести свой вклад в проекты по реконструкции.

"В делегацию сотрудничества в деле восстановления отбирались компании, способные осуществить работы, в которых нуждается Украина", - пояснил южнокорейский чиновник. Кроме того, 13 сентября стороны подписали в Киеве соглашение о предоставлении Украине кредитов с низкой ставкой.

В южнокорейскую делегацию вошли представители министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, министерства морского и рыбного хозяйства, корпорация в сфере жилищного строительства Korea Land and Housing Corporation, национальная железнодорожная корпорация Korail, управляющая аэропортами страны компания Korea Airports Corporation, Корпорация зарубежного инфраструктурного и градостроительного развития (KIND), Институт экологической промышленности и технологий.

Частный бизнес был представлен строительными корпорациями Samsung C&T, Hyundai Engineering & Construction, а также компаниями HD Hyundai Construction Equipment, Hyundai Rotem, интернет-гигантом Naver, телекоммуникационной корпорацией KT, компанией нефтехимической и строительной отрасли Hanwha Solutions. Своего представителя отправила компания POSCO International, которая занимается торговлей зерном и владеет экспортным терминалом в Николаеве.