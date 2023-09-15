15 сентября, 06:02

ВТБ выпустит бонды объемом 50 млрд рублей c привязанной к ключевой ставке доходностью

Новые облигации банка выпускаются номиналом 1 тыс. рублей за одну ценную бумагу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ВТБ открывает продажу нового продукта для квалифицированных инвесторов - трехлетних облигаций с плавающим ежемесячным купоном, говорится в сообщении пресс-службы банка. Ценные бумаги будут выпущены объемом 50 млрд рублей с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России.

Новые облигации банка выпускаются номиналом 1 тыс. рублей за одну ценную бумагу. В первый месяц инвестору выплачивается фиксированный купон в размере 12% годовых. Далее ежемесячно клиент получает переменный доход, в годовом выражении равный ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

"Выпуск относится к старшему необеспеченному долгу банка, поэтому выплаты по нему защищены, а вложения - наименее рисковые", - прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев. 

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