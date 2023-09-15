Турция рассчитывает с созданием нового хаба стать надежным поставщиком газа

По утверждениям министра энергетики и природных ресурсов республики Алпарслана Байрактара, Турция может создать конкуренцию на рынке по продаже природного газа

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция рассчитывает с созданием газового хаба на территории республики стать надежным поставщиком газа. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

"Сейчас мы продаем газ, например, в Болгарию, Венгрию. Потому что до сих пор Турция была надежной транзитной страной. И мы будем оставаться надежным партнером для наших соседних стран. Но с сегодняшнего дня мы также хотели бы быть надежной страной-поставщиком. Это не обязательно должно быть собственное производство, но как торговый центр, хаб, вы можете быть надежным поставщиком. Поскольку у нас также есть огромная сеть, огромная инфраструктура, в которую мы вложили значительные средства и будем продолжать вкладывать в инфраструктурную часть газа", - подчеркнул он на брифинге в Анкаре.

По утверждениям Байрактара, Турция благодаря газовому хабу может создать конкуренцию на рынке по продаже природного газа. "Но в то же время, объявленное несколько дней назад президентом Эрдоганом создание в Стамбульском финансовом центре своего рода товарной биржи для газа, металлов, других различных товаров, сырьевых товаров - это более масштабный проект, в котором могут участвовать различные партнеры. <...> Потому что 10 разных стран, 10 разных поставщиков поставляют свои энергоносители в Турцию. Газ из Ирака, газ из Азербайджана, газ из России по разным трубопроводам поступает в Турцию. Так что это достаточно богатые поставки. Мы можем создать конкуренцию между газом и газом", - добавил турецкий министр.

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что проект газового хаба во Фракии остается в приоритете у Анкары. Минэнерго и другие заинтересованные ведомства получили распоряжение продолжать работу по этой теме. Наряду с хабом Анкара планирует создать в Стамбуле товарно-сырьевую биржу для торговли энергоресурсами, металлами, полезными ископаемыми, где будет формироваться рыночная цена.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по созданию газового хаба во Фракии. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.