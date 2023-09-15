Турция заявила о планах строительства физического хаба в рамках проекта газового центра

Это позволит соединить все имеющиеся газопроводы, рассказал министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция в рамках проекта по созданию газового центра построит физический хаб во Фракии на западе страны для соединения всех имеющихся газопроводов. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

"Опять же, если мы посмотрим на текущую картину поставок в Турцию, то у нас есть пять регазификационных терминалов. Грубо говоря, Турция может получать 30-40 млрд куб. м газа через СПГ. Опять же, очень много разных стран. Например, США стали очень важным поставщиком СПГ на турецкий рынок. Или Алжир, Катар и другие страны. Недавно к этому клубу присоединился Оман. Мы также берем газ из Ирана. В настоящее время пропускная способность газопровода составляет 11 млрд куб. м. Два трубопровода из Азербайджана: TANAP и трубопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум мощностью 22 млрд куб. м. 10 млрд куб. м идет на европейский рынок, а остальное может оставаться в Турции. "Голубой поток" - 16 млрд куб. м, "Турецкий поток" - по 15,75 млрд куб. м [с каждой нитки]. Весь этот газ поступает в Турцию, и наша сеть достаточно интегрирована", - пояснил он на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов.

"То, что мы пытаемся сделать во Фракии, - это физический хаб, который мы пытаемся соединить со всеми соответствующими трубопроводами, включая газохранилище Силиври и объекты СПГ, создавая точку соединения в регионе Фракии, чтобы создать реальный, физический хаб. Таким образом, газ из любой из этих стран сможет легко достигать этого региона, двигаясь с востока на запад, с севера на юг и наоборот", - добавил Байрактар.

При этом министр допустил, что в проекте могут принять участие иностранные инвесторы. "Мы можем осуществить эти инвестиции. Каждый год Botas расширяет свои пропускные способности. ОАЭ очень заинтересованы в инфраструктурных проектах в газовой и энергетической сферах. Так что международные партнеры могут сыграть свою роль", - сказал глава Минэнерго Турции.

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что проект газового хаба во Фракии остается в приоритете у Анкары. Минэнерго и другие заинтересованные ведомства получили распоряжение продолжать работу по этой теме. Наряду с хабом Анкара планирует создать в Стамбуле товарно-сырьевую биржу для торговли энергоресурсами, металлами, полезными ископаемыми, где будет формироваться рыночная цена.

О создании хаба

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по созданию газового хаба во Фракии. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.