Турция ожидает "более разумных цен" на газ из России в ближайшие годы

По словам министра энергетики и природных ресурсов республики Алпарслана Байрактара, Анкара "заплатила $38 млрд за импорт газа и 40% пришлось на Россию"

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция рассчитывает получить "более разумные цены" на российский газ в ближайшие годы и надеется на взаимопонимание с "Газпромом". Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС.

"У нас было соглашение с Россией, где мы установили предельный уровень. В случае колебания индекса TTF предельная цена защищает турецкую цену. Если это то, что вы подразумеваете под скидкой, то можно назвать это скидкой. Но турецкие цены на газ высоки. Мы ожидаем от "Газпрома" более разумных цен в ближайшие годы, поскольку он был надежным поставщиком, а Турция - хорошим и надежным потребителем российского газа. Однако мы должны учитывать конкурентоспособность этого вопроса, надеюсь, сможем достичь взаимопонимания", - подчеркнул он.

По словам Байрактара, Турция "заплатила $38 млрд за импорт газа и 40% пришлось на Россию".

В середине агентство Reuters сообщало, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн до 2024 года. Бывший в то время главой Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о достижении договоренностей с "Газпромом" об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ. Однако тогда он отказался называть, об отсрочке на какую сумму удалось договориться.

Россия является ключевым поставщиком природного газа в Турцию, поставляя более 40% всего импортного газа ежегодно.