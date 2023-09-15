В Турции не против еще одной площадки для торговли газом

При этом в республике действует энергетическая биржа, где идут торги этим топливом, отметил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция уже располагает энергетической биржей, на которой можно торговать газом, однако не возражает против создания дополнительной торговой платформы. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

"Что касается газового хаба, то, на мой взгляд, все упускают важный момент. Уже сегодня вы можете торговать газом на турецкой энергетической бирже. У нас есть очень хорошо функционирующая энергетическая биржа, а также газовая биржа. Конечно, газовая биржа, торговля газом достаточно ограничена. Потому что у нас есть основной поставщик, BOTAS, и не так много различных альтернативных импортеров или поставщиков. Но в настоящее время у нас есть торговая площадка. Внебиржевая торговля осуществляется каждый день. У нас есть референтная цена на газ на турецкой энергетической бирже EPIAS (государственной компании по управлению энергетическим рынком - прим. ТАСС). Я был заместителем председателя этой организации, поэтому хорошо ее знаю. Так что это уже происходит каждый день", - пояснил он на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов.

По словам главы Минэнерго, Анкара не возражает против дополнительной торговой платформы. "Нужна ли нам дополнительная торговая платформа? Мы можем ее иметь, нет проблем. Но что мы предложили нашим российским коллегам, так это то, что они могут проанализировать биржу электроэнергии [в Турции] на сегодняшний день. Потому что их идея заключается не в том, чтобы построить дополнительный трубопровод, а в том, чтобы создать торговую площадку. Нам нужно только внести, может быть, какие-то дополнительные настройки или изменения на электронной торговой площадке EPIAS. И предоставить, скажем, различные продукты, фьючерсные контракты или что-то подобное. Но, безусловно, существующая торговая платформа работает", - добавил Байрактар.

Российско-турецкие планы

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что проект газового хаба во Фракии остается в приоритете у Анкары. Минэнерго и другие заинтересованные ведомства получили распоряжение продолжать работу по этой теме. Наряду с хабом Анкара планирует создать в Стамбуле товарно-сырьевую биржу для торговли энергоресурсами, металлами, полезными ископаемыми, где будет формироваться рыночная цена.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по созданию газового хаба во Фракии. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.