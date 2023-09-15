Турция проведет реформы для начала новой инвестиционной эры на энергетических рынках

Как сообщили в Анкаре, подписаны две сделки с Саудовской Аравией и соглашение о стратегическом партнерстве с ОАЭ

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция собирается провести рыночные реформы для начала новой инвестиционной эры на энергетических рынках республики. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Мы подписали две сделки с Саудовской Аравией. Мы подписали большое соглашение о стратегическом партнерстве с ОАЭ. И сейчас мы находимся на стадии подписания и согласования межправительственных соглашений по некоторым проектам. Они хотели бы инвестировать в турецкий рынок возобновляемых источников энергии. Они хотели бы инвестировать в некоторые газовые проекты и некоторые инфраструктурные проекты. И я думаю, что это будет очень хорошим примером и создаст хороший импульс для иностранных инвестиций", - подчеркнул он.

По словам Байрактара, это может подтолкнуть и других к тому, чтобы приехать и инвестировать в Турцию. "С тех пор как я стал министром, я говорил о том, что мы собираемся открыть новую главу в плане рыночных реформ, мы собираемся провести реформы. Благодаря этим рыночным реформам и нашему долгосрочному видению мы сможем начать инвестиционную эру на энергетических рынках Турции", - подчеркнул он.